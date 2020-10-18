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بلدية خان يونس تجري حملة تنظيف ودهان لشوارع المدينة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:46

بلدية خان يونس تجري حملة تنظيف ودهان لشوارع المدينة
بلدية خان يونس تجري حملة تنظيف ودهان لشوارع المدينة

خان يونس- الرأي

 أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، على مواصلة  جهود طواقمها  في العمل من أجل القضاء على المكبات العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة الأحياء، وتعزيز الجوانب البيئية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا.

 حيث نفذت طواقم صناع الجمال بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، حملة تنظيف في أحد المربعات السكنية الواقعة في حي الأمل غرب خان يونس.

وفي ذات الوقت أجرت طواقم صناع الجمال  حملة لإزالة النفايات وأشجار العوسج من جوانب الطريق في أحد الشوارع الرئيسية في حي السطر الغربي الواقع شمال المدينة، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها البلدية مؤخراً بهدف الحفاظ على الجوانب البيئية والصحية في شوارع خان يونس والأحياء المختلفة في ظل جائحة كورونا.


فيما أجرت طواقم قسم صيانة الطرق بدائرة الأشغال العامة في بلدية خان يونس وبالتعاون مع لجنة العمل التطوعي بمنطقة المخيم بتنفيذ حملة لدهان لأرصفة دوار الشهيد جميل وادي الواقع بالقرب من مدينة حمد السكنية غرب المدينة، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتجميل وتزين المنطقة المذكورة وإظهارها بشكل حضاري وجمالي.

 
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