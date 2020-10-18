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حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة المحتلة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:04

الضفة المحتلة- الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات لبلدات وقرى في مناطق متفرقة بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأفاد مصادر محلية أن قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب يوسف أشرف جوابرة من مدخل مخيم العروب شمال الخليل، فيما داهم جنود الاحتلال حي تل ارميدة بالخليل ونكلو بالشبان.

كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم نمر النوري عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية العيساوية في القدس المحتلة.

كما أصيب مساء أمس ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، إثر قمع مسيرة منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية .

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