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إقبال كبير من المواطنين في أول يوم لافتتاح المساجد بغزة والشمال

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:10

غزة- الرأي:

فتحت مساجد مدينة غزة وشمال القطاع فجر اليوم الأحد، أبوابها أمام المصلين وسط إجراءات وقائية مشددة واستمرار اغلاق المساجد في المناطق المصنفة حمراء.

وشهدت المساجد التي أغلقت منذ بداية تفشي وباء كورونا في قطاع غزة منذ شهرين إقبال المواطنين المتعطشين للذهاب للمساجد والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة.

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أمس إعادة فتح مساجد محافظتي غزة والشمال أمام صلاة الجمعة والجماعة ابتداءً من فجر اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن القرار لا يشمل المساجد في المناطق المصنفة حمراء، وهي بيت حانون، والتركمان بالشجاعية، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا.

 وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات طيلة فترة التواجد في المساجد، وإحضار كل مصلٍ مصحفه وسجادة صلاته الخاصة، ولا يُصلي عليها غيره، وترك مسافة مترين بين المصلين في الصف الواحد.

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