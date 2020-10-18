النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2649)  الاحد  18/10/2020

1948م معركة بئر السبع عندما أعلنت بريطانيا عزمها الانسحاب من فلسطين في 15/5/1948 تشكلت في بئر السبع حامية مؤلفة من ستين رجلاً من الشرطة المحلية والهجانة والمناضلين والمتطوعين الشباب من أبناء بئر السبع بقيادة عبدالله أبو ستة بالإضافة إلى عدد من المناضلين المصريين والليبيين يتراوح من خمسين إلى ثمانين رجل وكتيبة مشاة مصرية بقيادة المقدم أحمد عبد العزيز.