http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2649) الاحد 18/10/2020
أخبار فلسطينية
قيادي في حماس: دول عربية أوقفت الدعم للسلطة بقرار أمريكي
تقرير فلسطيني: موجة جديدة من الاستيطان تضرب عمق الضفة
اشتية: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان المستقبلي
الخارجية الفلسطينية: منع الاحتلال المواطنين دخول الأقصى هدفه ضرب الوجود الفلسطيني
مسئول فلسطيني: البيان الأوروبي بشأن الاستيطان خطوة متقدمة بحاجة لخطوات رادعة
أبو مرزوق ينفي أي مباحثات لهدنة طويلة بغزة برعاية قطرية
حماس: شعبنا لن ينسى المشهد البطولي لاغتيال المتطرف "زئيفي"
أخبار إسرائيلية
أكثر من 54 % من الإسرائيليين يريدون تنحي نتنياهو
موقع اسرائيلي: البحرين طلبت من تل أبيب إقامة علاقات بشكل تدريجي خوفا من الانتقادات الداخلية
في ذكراها.. منسق صفقة "شاليط" يتظاهر ضد نتنياهو
تسهيلات الإغلاق في إسرائيل تدخل حيز التنفيذ
إسرائيل والبحرين توقعان اليوم اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية
إسرائيل تسجل 1469 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
اخبار دولية
التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ينظم ندو
نتائج استطلاع رأي تظهر تقدم بايدن على ترمب
طهران: رفع حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة منذ 2007
فعالية تضامنية مع الأسير الأخرس بالنرويج
أخبار عربية
كاتبة سودانية تكشف عن مشاركتها بورشة تطبيع مع إسرائيليين
قطر تجدد تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام
أبوظبي تتودد للإسرائيليين لزيارة الإمارات
مؤتمر في السودان لإقامة معاهدة سلام مع إسرائيل
مصر تدين مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
السعودية تسمح بأداء الصلاة داخل المسجد الحرام
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتصرفات إسرائيل الاستعمارية
مصادر تؤكد أن الوفد الذي زار الأقصى إماراتي وليس عُمانيا-
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة- (فيديو)
رقم قياسي منذ 2012.. الاحتلال الاسرائيلي يبني 12 ألف وحدة استيطانية
الشرق الأوسط
الخارجية الفلسطينية تدين منع السكان من دخول البلدة القديمة في القدس
الخليج الإماراتية
«التعاون الخليجي» وقوى أوروبية يدينان التوسع الاستيطاني -
الاهرام المصرية
زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة
جنود إسرائيليون يعتدون على صحفيين فلسطينيين شمال رام الله
الشروق المصرية
مؤتمر في السودان لإقامة معاهدة سلام مع إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: منع الاحتلال المواطنين دخول الأقصى هدفه ضرب الوجود الفلسطيني
مسؤول فلسطيني يدعو إلى خطوات دولية رادعة للاستيطان الإسرائيلي
الغد الأردنية
الاحتلال يمضي في ترسيخ ضم الضفة الغربية وإنهاء حل الدولتين
غزة: 86 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
قطر تجدد تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين
الإمارات تستثمر في مشروع استيطاني ضخم في القدس
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة العيساوية
صوافطة: الإصرار الفلسطيني كفيل بإفشال الضغوط على المصالحة
"اللجان الشعبية": "الأونروا" تستغل الأزمات لتمرير سياسات الاحتلال
وقفة تضامنية مع الأسير الأخرس أمام مقر الصليب الأحمر بغزة
القدس المحلية
يطا: وفاة شاب أصيب بالرصاص في شجار
نيابة غزة تباشر بالتحقيق في واقعة مسجد الأنصار بخانيونس
غزة: مصرع شاب إثر سقوط عن علو
محافظ جنين يقرر إغلاق بلدة الزبابدة بشكل جزئي بسبب "كورونا"
قرية بيت قاد الجنوبي.. من أقدم قرى فلسطين ونَزَلَ بها المقداد بن الأسود
اعتداءات واعتقالات خلال تظاهرات ضد نتنياهو في مدن إسرائيلية متفرقة
الأسير محمد غوادرة.. "خطأ طبيّ!" يتهدد بصره، وشقيقه يعتبر ذلك جريمة مقصودة
وفاة فلسطيني بكورونا بالسعودية و6 إصابات بصفوف الجالية بأمريكا
الحياة الجديدة
دراسة: دعم جوال للألعاب الكروية في فلسطين شهد زيادة خلال السنوات
غانم: الأولويات المستقبلية في الشراكة مع الدول المانحة يجب أن
ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم
الأيام
غزة: عدد من مقتحمي مسجد الأنصار يسلمون أنفسهم للداخلية
الاحتلال يقمع مسيرات ضد الاستيطان ووقوع إصابات
جيش الاحتلال يغيّر أولويّاته: غزّة أولاً.. حزب الله خامساً
كورونا في فلسطين": يوم بلا وفيات لأول مرة منذ 52 يوماً
التحقيق بوفاة شاب شنقاً في الخليل
فض 7 حفلات زفاف في طولكرم وجنين
وكالة صفا
9 أعوام على "وفاء الأحرار".. العيون ترقب صفقة مماثلة
أسوشيتد برس: مذكرة سرية تثير غضبًا أوروبيًا ضد "إسرائيل"
اليوم.. "أول رحلة تجارية" بين "إسرائيل" والبحرين
"والا": تأهب إسرائيلي خوفًا من انتقام حزب الله
الزهـار: هذه أسباب تأخر إنجاز صفقة أسرى جديدة
قرارات جديدة بشأن استمرار إغلاق مساجد في غزة
حشد" تدعو الأمم المتحدة للقضاء على الفقر والبطالة في غزة
مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوبي نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يستهدف ويطارد الصيادين في شمال غزة
الاحتلال يعرقل حركة المواطنين في جنين
الزراعة تُكثف متابعتها لمعاصر الزيتون ليلًا ونهارًا
لجنة التربية بالتشريعي تطالب المنظمات الدولية برفع الحصار
"الشباب والرياضة" تفتتح المخيم الصيفي الافتراضي"
هنية يعلن عن فتح الملاعب ويدعو للاستعداد لانطلاق
توزيع 7 آلاف طرد صحي على الطلبة والعاملين بمدارس
طوارئ خان يونس تعلن إعادة افتتاح الأندية الرياضية
فلسطين اليوم
قدورة فارس: الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطالب الاسير الأخرس في يومه ال84 للإضراب
بالصور فتح مساجد مدنية غزة والشمال اليوم وسط إجراءات وقائية مشددة
قناة اسرائيلية: العد التنازلي لمواجهة جديدة بدأ والهدوء مع غزة مخادع
إصابة عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بفيروس كورونا
سما نيوز
مسؤولون إسرائيليّون: المعارضة الشعبية في البحرين ستمنع تسريع التطبيع
إسرائيل تبدأ اليوم الخروج التدريجي بعد 3 اسابيع من الإغلاق التام
مصادر طبية : مقتل شاب بالرصاص وإصابة آخر جنوب الخليل
محافظ الخليل يعلق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة أسبوع
عرب 48
مخيم شعفاط: إصابة 3 أطفال بعيارات ناريّة طائشة
الاحتلال يعتدي على محتجين ضد الاستيطان قرب الخليل
وكالة وفا
نتائج استطلاع رأي تظهر تقدم بايدن على ترمب
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مفترق يعبد
"وقائي القدس" يضبط كمية دخان سرقت صباح اليوم
محافظ الخليل يعلق الدوام بمدرسة في حلحول لمدة ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 تشرين أول (أكتوبر)
- 2006م استشهاد أشرف المعشر ومحمد أبو عرار من كتائب القسام، أثناء التصدي لتوغل صهيوني في محيط محور فيلادلفي، على الحدود بين غزة ومصر.
- 2004م أكثر من 100 شهيد في شمال قطاع غزة 30 منهم من الأطفال، هانسن منسق الأونروا يقول: الاجتياح الإسرائيلي لشمال غزة هو الأوسع ودمر أكثر من 90 مترلاً وشرد مئات الفلسطينيين.
- 2001م استشهاد "عاطف عبيات" قائد كتائب شهداء الأقصى نتيجة تفجير سيارته في منطقة بيت لحم.
- 1948م معركة بئر السبع عندما أعلنت بريطانيا عزمها الانسحاب من فلسطين في 15/5/1948 تشكلت في بئر السبع حامية مؤلفة من ستين رجلاً من الشرطة المحلية والهجانة والمناضلين والمتطوعين الشباب من أبناء بئر السبع بقيادة عبدالله أبو ستة بالإضافة إلى عدد من المناضلين المصريين والليبيين يتراوح من خمسين إلى ثمانين رجل وكتيبة مشاة مصرية بقيادة المقدم أحمد عبد العزيز.
- 1938 م سلطات الانتداب البريطانية تعين ضباطا من طرفها لتولي الشؤون المدنية في فلسطين