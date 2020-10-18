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لتطبيق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس

تعليم غرب غزة: المديرية شكلت فرق ميدانية لزيارة كافة المدارس

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:48

تعليم غرب غزة: المديرية شكلت فرق ميدانية لزيارة كافة المدارس
تعليم غرب غزة: المديرية شكلت فرق ميدانية لزيارة كافة المدارس

غزة- الرأي

أجرت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة للمديرية التي من المقرر أن يتم استئناف الدراسة بها للمرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف (7-11).
وأكد د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، أن المديرية شكلت فرق ميدانية لزيارة كافة المدارس التي من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فيها خلال المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس، للاطلاع عليها قبيل عودة طلبة المدارس لها.
وشدد د.أبوعلي على أن كافة المدارس على قدر عالي من المسئولية الوطنية والاهتمام والترتيب بالإجراءات الوقائية والامور مطمئنة بحد كبير، وشكر د.أبوعلي قسم الخدمات وقسم الصحة المدرسية لمتابعتهما عملية التعقيم في المدارس.
فيما أوضحت أ.مها حلس مدير الدائرة الإدارية في مديرية تعليم غرب غزة؛ ان هذه الجهود من تنظيف وتعقيم المدارس وكافة المرافق التعليمية تأتي ضمن استعدادات المديرية للاستئناف الفصل الدراسي وعودة المسيرة التعليمية بعد انقطاعها بسبب جائحة كورنا، وذلك لضمان أعلى مستويات الحماية للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، وللوقاية من فايروس كورونا وكافة الأمراض والأوبئة.

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