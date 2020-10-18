تعليم خان يونس يتفقد المدارس الخاصة استعداداً للمرحلة الثانية لاستئناف الدراسة

خان يونس- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم خان يونس، المدارس الخاصة التابعة للمديرية ، للإطلاع على أخر الاستعدادات والإجراءات الوقائية، للمرحلة الثانية من استئناف الدراسة.

وضم الوفد أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات التربوية، وأ. محسن أبو مسامح رئيس قسم التعليم العام، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وشملت الزيارات مدرسة المهاجرين، ومدرسة الصديق، ومدرسة أم المؤمنين، ومدرسة الشروق.



حيث طالب أ. أبو شتات المدارس الخاصة الاستعداد الكامل للعودة الآمنة للمدارس من خلال تشكيل لجنة طوارئ داخل المدرسة، والعمل على تجهيز الفصول وترتيب أماكن محددة أثناء طابور الصباح وتجهيز جدول الحصص الدراسية، ومتابعة المقاصف.



بدوره شدد أ. أبو مسامح على الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم والمديرية، منوها بأنه سيكون هناك جولات ميدانية خلال العودة للمدارس، لمتابعة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها المدارس الخاصة، للحفاظ على سلامة الطلبة، متمنياً السلامة للجميع.

