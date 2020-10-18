تعليم خان يونس: استئناف الدراسة بمدرستي هارون الرشيد وطبريا لطلبة الثانوية العامة

خان يونس- الرأي

اكدت مديرية التربية والتعليم خان يونس صباح ، امس السبت، عن استئناف الدراسة لطلبة الثانوية العامة في مدرستي هارون الرشيد الثانوية للبنين، وطبريا الثانوية للبنات في يومها الأول وفق البرتوكول الصحي، حيث تفقد أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خان يونس، وأ. رائد صالحية مدير عام الشئون الإدارية بالوزارة، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الادارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية.

حيث أكد أ. الفرا على انتظام العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة في مدرستي هارون الرشيد وطبريا، وفق الإجراءات الصحية، معرباً عن سعادته باستئناف الدراسة للمدرستين، وثمن جهود وزارة التربية والتعليم، ومدراء مدارس الثانوية العامة وجميع المعلمين وكل من ساهم في العودة الآمنة للمدارس.

وأضاف أ. الفرا بأن سبب تأخر استئناف الدراسة في مدرستي هارون وطبريا جاء نتيجة وجود هاتين المدرستين في المنطقة الحمراء، مؤكداً بأن المديرية وجميع الطواقم العاملة في الميدان عملت منذ اللحظة الأولى على التواصل مع الجهات المختصة وخاصة لجنة الطوارئ المركزية بوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة من أجل استئناف الدراسة في المدرستين.

وأشاد أ. الفرا بانضباط والتزام الطلبة خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، متمنياً السلامة التامة لجميع الطلبة.

من جانبه عبر أ. صالحية عن سعادته باستئناف الدراسة بمدرستي هارون الرشيد وطبريا لطلبة الثانوية العامة، بعد تأخر دام لمدة أسبوع من الاستئناف بسبب وجودهما في المنطقة الحمراء، متمنياً التوفيق والنجاح والتميز للطلبة.

وأكد أ. صالحية بأن الانتقال للمرحلة الثانية للدوام المدرسي مرهون بنتائج تقييم المرحلة الأولى والذي مازال مستمراً للأسبوع الثاني حسب تعليمات الوزارة، متمنياً أن يكون هناك نتائج إيجابية لتقييم المرحلة الأولى، حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية قريباً.

وأوضح أ. صالحية بأن الوزارة حريصة على استئناف العملية التعليمية وتقديم التعليم بجودة عالية سواء كان عبر التعليم الوجاهي، أو التعلم عن بعد مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة والوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أ. صالحية بأن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية، وجميع المدارس في المديريات، قامت بتعقيم وتنظيف المدارس، وتوفير كافة المستلزمات الصحية، وفق البروتوكول الصحي، مؤكداً بأن هذه الإجراءات تأتي لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لجميع الطلبة والوقاية من مختلف الأمراض بما فيها مرض كورونا.

