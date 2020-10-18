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عائلة العقاد تقوم بحملة تنظيف وتعقيم مدرسة شهداء خان يونس

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:18

عائلة العقاد تقوم بحملة تنظيف وتعقيم مدرسة شهداء خان يونس
عائلة العقاد تقوم بحملة تنظيف وتعقيم مدرسة شهداء خان يونس

خان يونس- الرأي

أجرت عائلة العقاد، بحضور ومتابعة أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، حملة تنظيف وتعقيم صفوف وساحة مدرسة شهداء خان يونس الأساسية للبنات، للاستعداد لاستئناف المرحلة الثانية من دوام الطلبة.
وتابع عملية التنظيف د. محمد العقاد رئيس مجلس أولياء الأمور بمديرية تعليم خان يونس، وأ. ابتسام المصري مديرة المدرسة.
وأثنى أ. الفرا على هذا العمل الرائع من قبل الأخوة في عائلة العقاد ومساهمتهم الفاعلة بتنظيف وتعقيم المدرسة، متمنياً من باقي العائلات القيام بالمبادرات والحملات من أجل المضي قدماً نحو العودة القريبة إلى المدراس.
كما وشكر أ. الفرا مديرة المدرسة ومجلس أولياء الأمور على متابعتهم، متمنياً لهم مزيداً من العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بالمظهر الجمالي لمدارسنا.

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