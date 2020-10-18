الأوقاف : (17) طالباً حفظوا القرآن الكريم كاملاً خلال جائحة كورونا

غزة-الرأي

أعلنت الإدارة العامة للتحفيظ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن 17طالبآ من مختلف المراحل العمرية على مستوى المحافظات, من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها تمكنوا من حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ بداية جائحة كورونا حتى تاريخه..

وثمن مدير عام الإدارة العامة للتحفيظ أ. مازن النجار دور رؤساء الأقسام والشعب والمرشدين والمحفظين الذين يعملون طوال اليوم لتحفيظ ومتابعة الطلاب عبر التطبيقات التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي .

وأوضح النجار أن التحفيظ بالأوقاف حقق قفزات نوعية على المستوى الكمي والكيفي في ظل جائحة كورونا, وفتح آفاق جديدة.

