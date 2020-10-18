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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أوقاف الشمال تنفذ حملة لتنظيف وتعقيم مساجد المحافظة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:46

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غزة-الرأي

نفذت مديرية أوقاف الشمال حملة لتنظيف وتعقيم المساجد في المحافظة , وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا".
ونفذت الطواقم المختصة بالتعقيم حملة تعقيم شملت المنبر والمتوضأ والسجاد وأماكن الأحذية والأبواب والشبابيك
بدوره ،أوضح مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أهمية بقاء المساجد بيئة آمنة خالية من أي ضرر قد يلحق بأحد, مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الدخول والخروج والصلاة في المساجد.
وأشار سالم الى أن الوزارة في حالة تقييم مستمر لمدى تعاون المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية, لافتًا الى أن الأوقاف لن تتردد في إغلاق أي مسجد لا يلتزم المصلون فيه بكامل الإجراءات حتى تظل مساجدنا عنوان لكل طهر وفضيلة.
 

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