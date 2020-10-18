مذكرة للأورومتوسطي تثير غضبًا أوروبيًا ضد الاحتلال

وكالات- الرأي:

أثارت مذكرة سرية وجهها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى كبار المسؤولين الأوروبيين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، غضبا أوروبياً واسعاً إزاء عمليات الهدم الإسرائيلية الممنهجة لبني تحتية ممولة أوروبيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في المذكرة التي نقلت وكالة (أسوشـيـِتد پرس AP) العالمية للأنباء جانباً من تفاصيلها، التدمير الإسرائيلي المتصاعد والمتسارع للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي والذي تفاقم بموازاة التراجع الحاد في عدد المباني الممولة أوروبيا في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية وفي القدس.

وقال المرصد إنه وثق في عام 2019 رقما قياسيا بلغ 104 مبان فلسطينية هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية وحدها، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة. كما هدمت إسرائيل أو استولت على 127 مبنى ممول من مانحين دوليين (بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه) في القدس الشرقية والمنطقة المصنفة (ج)، وهو ما يشكل ضعف ما كان عليه في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الأورومتوسطي اشتكى الشهر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تُخضع طاقمه ورئيسه رامي عبده، لإجراءات عقابية قاسية، بما في ذلك القيود على الحركة والعمليات وحملات التشهير.

وأثار الأورومتوسطي في المجلس الدولي أنه في السنوات الأخيرة، صعدت إسرائيل من التضييق على المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتقد ممارساتها وسياساتها.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي مدرسة فلسطينية للمرحلة الابتدائية في الضفة الغربية المحتلة أقيمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المدرسة تستخدم في المجتمع الرعوي في منطقة (رأس التين) شرق رام الله لخدمة 50 طالبًا من الصف الأول إلى الصف السادس، وهي تعد الرابعة في قائمة المدارس التي هدمتها إسرائيل منذ بداية العام الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل 52 مدرسة أخرى مهددة بالهدم.