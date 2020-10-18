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الصحة: كورونا ستصل كل بيت بغزة إذا استمرت حالة الاستهتار

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:10

غزة- الرأي:

قال د. ناصر سالم -دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة بغزة- إن فايروس كورونا سيصل كل منزل في القطاع في حال لم يأخذ المواطنين الوضع الصحي على محمل الجد.

وأكد سالم في حديث لإذاعة الرأي صباح اليوم الأحد، أن دائرة التثقيف عملت بشكل حثيث حتى قبل دخول الفايروس للقطاع، في سبيل تقديم التوعية للجمهور، بكافة أشكال التواصل.

وأكد سالم أن هناك حالة من الاستهتار يظهرها المواطن الغزي يوميًا، محذراً أن القطاع سيسجل العديد من الإصابات في ظل عدم الالتزام وإذا ما بقيت حالة الاستهتار في بالإجراءات الوقائية مستمرة.

وبين أن نسبة الملتزمين بالإجراءات الوقائية في أحد الأسواق لا تتجاوز الـ 10% فقط.

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