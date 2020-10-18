مراكز فحص السيارات (الدينموميترات) بالمواصلات تنجز معاملات المواطنين

غزة-الرأي

شرعت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات، بالرقابة والتفتيش على مراكز فحص السيارات (الدينموميترات) في غزة، والتي تختص بفحص صلاحية السيارات للسير على الطريق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تطبيق الخطة الحكومية للتعايش مع فيروس كوفيد-19 "كورونا" في غزة.

من جهته، أكد أ. بهاء الأغا مدير الإدارة على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات بمعايير الأمن والسلامة.

وأوضح "الأغا" في بيان صحفي، أن طاقم المركز يبذل قصارى جهده لإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة وبدقة متناهية؛ رغم العدد الكبير للمركبات التي تٌستقبل يومياً.

وأِشار إلى أن مراكز الفحص تقدم مجموعة واسعة من خدمات فحص المركبات والتي تعتبر إلزامية عند ترخيص أو تجديد ترخيص السيارة، أو شراء سيارة مستعملة، أو استيراد سيارة، أو تغيير هيكل أو محرك أو لون السيارة.

وبلغت عدد المركبات المفحوصة داخل مراكز الفحص الدينوميتر من تاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 15 أكتوبر الحالي 2634 مركبة.

تصل عدد مراكز الفحص 5 مراكز منتشرة في المحافظات الرئيسة بقطاع غزة.

من جانبه، ثمن رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية م. محمد الكحلوت جهود طاقم المراكز والمكون من مهندسين وفنيين وإداريين.

وشدد على أن طواقم الوزارة تتمتع بكفاءة عالية وقدرات مهنية مميزة، وتعمل على إنجاز معاملات المواطنين بيسر وسهولة وفي أقصر وقت ممكن.

وأكد "الكحلوت" أنّ الوزارة تسعى لتطوير المراكز لاستيعاب العدد المتزايد من المركبات وتلبية احتياجات المواطنين.

