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"مباحث كورونا" تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:33

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غزة-الرأي

تستمر الجهود اليومية لدائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.
وفي تقريرها اليومي؛ أوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 89 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.
وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 35 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.
وذكرت أنها أوقفت 33 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 31 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.
وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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