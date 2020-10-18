حماية المستهلك تقوم بـ94 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 94 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وبينت الوزارة أن قسم الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعة قام بتنظيم عدة جولات ميدانية للمخابز في محافظة رفح لمتابعة التراخيص ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية .

وذكرت الوزارة فى بيانها اليومي تحرير 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة ،وتحرير 3 محاضر ضبط بحق مطاعم لم يلتزمو بإجراءات الوقاية والصحة ، كما تم تحرير 16 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية .



الى جانب ذلك نفذت الوزارة 7 جولات ميدانية لمنشآت تجارية ، وقد عمدت الوزارة خلال الجولات الميدانية التى قامت بها على المطاعم و الأسواق المركزية التركيز على مدى التزامها بالإجراءات الوقاية .

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