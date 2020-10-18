التعليم تستأنف الدراسة بمدرستي البريج و فتحي البلعاوي الثانوية

غزة-الرأي

استأنفت مديرية تعليم الوسطى،الدراسة لطلبة الثانوية العامة في مدرستي البريج الثانوية للبنات و فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بعد إغلاقهما لمدة يومين ضمن الإغلاق العام الذي أقرته وزارة الداخلية و الصحة على مخيم البريج بعد اكتشاف حالات كورونا في المجتمع.

و حضر استئناف الدراسة في المدارس كل من مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المدير الفني محمد حمدان و بمشاركة فريق لجنة المتابعة من وزارة التربية و التعليم ضمن كل من خالد فضة مدير عام الإرشاد و فطين البنا مدير الإعلام في الوزارة .

بدوره، أكد هشام الحاج مدير التعليم على متابعة كافة لجان المديرية لسير العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة في وفق الإجراءات الوقائية و الصحية اللازمة لطلاب المدارس، مثمناً جهود وزارة التربية والتعليم، ومديري و مديرات المدارس الثانوية العامة وجميع المعلمين وكل من ساهم في العودة الآمنة للمدارس.

من جانبه، أشاد مدير عام الإرشاد خالد فضة بانضباط و التزام الطلبة خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، متمنياً السلامة التامة لجميع الطلبة.

وأوضح فضة بأن الانتقال للمرحلة الثانية للدوام المدرسي مرهون بنتائج تقييم المرحلة الأولى والذي مازال مستمراً للأسبوع الثاني حسب تعليمات الوزارة، متمنياً أن يكون هناك نتائج إيجابية لتقييم المرحلة الأولى، حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية قريباً.

