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تعليم شرق غزة تطلق حملة كشفية إلكترونية"ضد التطبيع"

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:08

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غزة-الرأي

أطلقت لجنة المرشدات الكشفية بقسم الأنشطة التربوية " بمديرية تعليم شرق غزة حملة إلكترونية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار " فلسطين أمانة و التطبيع خيانة"، بهدف  نشر الوعي حول مخاطر التطبيع و جمع و حشد مؤيدين للقضية الفلسطينية.
وتنفذ الحملة بشكل إلكتروني من خلال تواصل لجنة المرشدات مع الطلبة والمعلمين ونشر صور وشعارات ورسومات ضد التطبيع على صفحات التواصل الاجتماعي.
بدورها، قالت صابرين أبو هنا مشرفة النشاط الكشفي و الإرشادي بالمديرية والقائمة على النشاط :" الحملة تحث على منع التطبيع بكل أشكاله ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
كما اشتملت على تجسيد خريطة فلسطين و نشرها علي كافة صفحات التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع ، إضافة إلى عمل وثيقة خطية رافضة للتطبيع و صفقة القرن حيث شارك بالتوقيع عليها موظفي المديرية.
و أكدت أبو هنا أن الحملة مستمرة و متواصلة و لاقت التفاعل من الطلبة و الجمهور و هناك العديد من المتضامنين العرب الذين تفاعلوا و عبروا عن رفضهم و إدانتهم للتطبيع .
 

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