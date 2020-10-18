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التعليم في الوسطى تستقبل رئيس بلدية النصيرات

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:12

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غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من بلدية النصيرات ضم رئيس البلدية إياد مغاري، و فدوى عيد رئيس قسم العلاقات العامة بالبلدية ورزق درويش رئيس قسم الإعلام، بحضور المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول وعدد من رؤساء الأقسام.
بدوره،  رحب الحاج بوفد البلدية وأثنى على جهود بلدية النصيرات في تقديم الخدمات وتوفير البُنى التحتية والبيئة المناسبة لمدارسنا ولأبنائنا الطلبة في منطقة النصيرات، متحدثا عن العلاقة القوية التي تجمع بلدية النصيرات بمديرية الوسطى والتعاون المشترك في كافة المجالات والمشاريع التي تخدم المسيرة التعليمية.
وقدم مدير التعليم شرحاً واضحاً حول الإجراءات الوقائية و الصحية التي قامت بها مديرية التعليم بالتعاون مع البلديات و الدفاع المدني في تنظيف و تعقيم المدارس استعداداً لعودة الطلاب ضمن خطة وزارة التربية و التعليم العالي في العودة الآمنة للمدارس.
 

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