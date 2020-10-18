الأوقاف تنفذ مشروع اتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم

غزة-الرأي

شرعت دائرتا التحفيظ والعمل النسائي في الأوقاف بتنفيذ مشروع إتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم للطلبة حفظة العشرين جزءاً الملتحقين بمراكز التحفيظ على مستوى القطاع والبالغ عددهم 200طالب وطالبة.

بدوره أوضح مدير دائرة التحفيظ أ. حمد النجار أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز خطة الحفظ عند الطلبة واستثمار أوقات الطلبة في ظل جائحة كورونا, منوهًا الى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن ثلاثة أشهر.

وأشار النجار أن إدارته والعمل النسائي انتهوا من اختبار (481) طالب وطالبة اجتاز منهم ٤٢٢ اختبار الحفظة السنوي, حيث بلغت مجموع مكافآت المشروع (13900) شيكل, مقدمًا شكره وتقديره للتحفيظ وأقسامه ولجان الاختبارات على جهودهم في تحفيظ كتاب الله وتثبيته.

