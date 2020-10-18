وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ مشروع اتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش نظام موزعي الغاز وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى تستقبل رئيس بلدية النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يوصون بدعم الإعلام المحلي وتوحيد الخطاب ومحاربة الشائعات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تطلق حملة كشفية إلكترونية"ضد التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي : انتهاء إجراءات تشغيل عدد من الخريجات بعد اجتيازهم مقابلات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستأنف الدراسة بمدرستي البريج و فتحي البلعاوي الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام على ثلاث مدانين بالقتل والمؤبد والحبس لآخرين وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم البتر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تشارك لجنة الطوارئ فعالية قطف الزيتون ومراقبة المعاصر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الإقتصاد تنظم جولات على المخابز في محافظة رفح

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:57

1
1

غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في الإدارة العامة للصناعة وطواقم حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني بمحافظة رفح، جولات على عدد من المخابز في المحافظة.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن جولات طواقم الوزارة استهدف عمل المخابز في ظل جائحة كورونا، وإجرءات التراخيص فيها.
وأضافت الإدارة، أن الطواقم أكدت على أصحاب المخابز ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم التهاون فيها.
وأعطت طواقم الوزارة للمخابز عدة إرشادات للعمل بها، حتى لا تقع في أي مشكلة مستقبيلة ، مؤكده  أن جولاتها على المخابز ستتواصل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟