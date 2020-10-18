الإقتصاد تنظم جولات على المخابز في محافظة رفح

غزة-الرأي

نظم قسم الصناعات الغذائية في الإدارة العامة للصناعة وطواقم حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني بمحافظة رفح، جولات على عدد من المخابز في المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، أن جولات طواقم الوزارة استهدف عمل المخابز في ظل جائحة كورونا، وإجرءات التراخيص فيها.

وأضافت الإدارة، أن الطواقم أكدت على أصحاب المخابز ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم التهاون فيها.

وأعطت طواقم الوزارة للمخابز عدة إرشادات للعمل بها، حتى لا تقع في أي مشكلة مستقبيلة ، مؤكده أن جولاتها على المخابز ستتواصل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

