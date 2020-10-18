التعليم توقع مذكرة تفاهم في مجال تصوير وإنتاج الدروس التعليمية

غزة-الرأي

وقعت وزارة التربية والتعليم العالي مذكرة تفاهم مع المجموعة الإعلامية الفلسطينية في مجال تصوير وإنتاج الدروس التعليمية.

وقد وقع الاتفاقية الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وأ. حسن المدهون مدير عام المجموعة, وحضور أ. محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي, أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة, د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات, د. تامر الشريف مدير الإذاعة التعليمية.

وتنص الاتفاقية على تصوير وإنتاج وإخراج وبث دروس تعليمية مصورة للمرحلة الأساسية من الصفوف الأول حتى السادس في مادتي اللغة العربية والرياضيات وفق الخطط المعتمدة, والتنوع في إنتاج الدروس بما يتناسب مع سن الطلبة بحيث تتضمن عناصر التعلم الممتع مثل الرسوم الكرتونية والانيميشن والتمثيل والأناشيد والدمى المتحركة بما يساعد على تعميق استيعاب وفهم طلبة المرحلة الأساسية للدروس.

وستقوم وزارة التعليم باختيار المعلمين لشرح الدروس وفق معايير تحددها الإدارة العامة للإشراف التربوي بعد اخضاعهم لتدريبات داخل استديوهات الوزارة في إذاعة التعليم وفق معاير العمل التلفزيوني وبما يتناسب مع طبيعة الدروس المنوي تصويرها.

كما اتفق الطرفان على إعادة بث ونشر المواد التعليمية والتي أنتجتها وزارة التعليم لطلبة الثانوية العامة عبر قناة طيف التعليمية التابعة للمجموعة.

وأكد د. ثابت أن هذه الدروس ستقدم الفائدة الكبيرة للطلبة خاصة في فترة الطوارئ وتعطيل الدراسة حيث ستقوم بتعويضهم عما فاتهم من دروس، لافتاً إلى أن الوزارة من خلال هذا الأمر تكون قد فعّلت التعليم الإلكتروني بشكل كبير فبعد أن كان هناك إنتاج دروس مصورة وبرامج مراجعة للثانوية العامة فقط، فاليوم ينتقل هذا الأمر ليشمل صفوفاً ومراحل أخرى.

واتفق الطرفان على تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما لتقديم خدمات تعليمية وتربوية لجميع المراحل التعليمية الأخرى في المستقبل.

