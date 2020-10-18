مدرسة عبد المعطي الريس تعقد سلسلة من اللقاءات التدريبية

غزة-الرأي

انطلاقا من إيمان مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية للبنات بأهمية التدريب لامتلاك المهارات الحياتية والتقنية الضرورية، وفقا للخطة التطويرية متعلقة بتطوير المهارات والقدرات للطالبات لما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

مديرة المدرسة منهل فروانة ومنذ بداية العام تبنت خطة التثقيف والتدريب المهني لطالبات الصف الحادي عشر في قسم تطوير تطبيقات الويب، من خلال عدة لقاءات تدريبية مكثفة عبر تطبيق "Google Meet"، هدفها ربط الطالب بالمدرسة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به قطاع غزة من انقطاع عن الدراسة في ظل جائحة كورونا.

م. جملات أبو حمادة "مدربة قسم تطوير تطبيقات الويب" أشارت بأن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز المفاهيم العلمية التي تحصل عليها الطالبات خلال دراستهم وربطهم بأهم التطورات العلمية والمهنية اللازمة لسوق العمل و الاستعداد للاستفسار والاستفادة من خبرات الضيوف في مجال التخصص.

و أضافت م. جملات بأن هذه اللقاءات التدريبية مستمرة بواقع 12 لقاءً تدريبياً على مدار الفصل الدراسي بمعدل لقاء واحدا أسبوعيا تشرف عليه بشكل مباشر مديرة المدرسة منهل فروانة.

جدير بالذكر بأن هذه اللقاءات يشارك فيه المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و عدد من المدرسين المتخصصين، و المشرفين و عدد من الخبراء المحليين، الذين تناولوا مجموعة من المهارات والمواضيع التي تهم الطالبات في مسيرتهم العلمية والمهنية.

هذا و تنوعت موضوعات اللقاءات التدريبية كالتالي لقاء بعنوان "استثمر نفسك" والذي هدف الى تعزيز التعلم الذاتي ومعرفة كيفية وأهمية ترتيب الأولويات، بالإضافة الى كيفية اعداد الخطط لانجاز أكثر فعالية. ألقى اللقاء د. ناريمان التتر. يمكن متابعته من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/z7hOCjioI3M

في حين جاء اللقاء الثاني بعنوان " الريادة و التشغيل الذاتي والذي ألقته حنين علي أبو نحلة مدير مكتب الوكالة البلجيكية في قطاع غزة ENABLE " بهدف تعريف الطالبات على مهارات الريادة وعرض لمجموعة من النماذج الناجحة محليا وعالمي، الامر الذي يعزز روح المنافسة لدى الطالبات في حياتهم المهنية. يمكن متابعة اللقاء عبر الرابط https://youtu.be/P8DseV_YWqI

ولأن المهارات الحياتية جزء لا يتجزأ من نجاح الطالبات المهني، فقد تناول اللقاء الثالث المهارات الحياتية (Life skills & Soft skills)" حيث أوضحت د. بسينه نزال "خبيرة التعلم الجامع و التعليم المهني باليونسكو" أهمية المهارات الحياتية في العمل وكيف يمكن تعزيزها واستخدامها لتطوير المسار المهني لدى الطالبات. يمكن متابعة اللقاء عبر الرابط https://youtu.be/781iuUPjmD

