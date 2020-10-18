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الصحة برام الله: 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:13

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيلها 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 58 عاما من اليامون بمحافظة جنين، ومواطنة 81 عاما من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن 57 عاما من نابلس، ومواطنة 81 عاما من بيت فجار، ومواطن 59 عاما من الدهيشة بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى مواطنة 88 عاما من بيت حانون في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (82 الخليل، 31 جنين،  3 طوباس، 11 سلفيت، 30 طولكرم، 40 قلقيلية، 76 بيت لحم)، إضافة إلى 63 حالة في قطاع غزة.

وأوضحت، أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (47)، محافظة نابلس (53)، محافظة بيت لحم (16)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (31)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (7)، طوباس (6)، طولكرم (36)، قطاع غزة (119)، ضواحي القدس (7).

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