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قوات الاحتلال تهدم منزلاً وبركساً جنوبي الخليل

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، منزلاً وبركسًا لتخزين الأعلاف في منطقة الفخيت بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفخيت وهدمت منزلاً يعود للمواطن أكرم أبو صبحة.

وأوضحت أن آليات الاحتلال هدمت خيمة بجوار المنزل لتخزين الأعلاف، ما أسفر عن إتلاف المخزون بالكامل، وهدمت بركسًا للماشية تقدر مساحته بــ 200م2.

في ذات السياق، أغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم العروب شمالي الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابات بالاختناق.

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