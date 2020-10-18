وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس تعقد سلسلة من اللقاءات التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم توقع مذكرة تفاهم في مجال تصوير وإنتاج الدروس التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الإقتصاد تنظم جولات على المخابز في محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ مشروع اتمام حفظ العشرة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش نظام موزعي الغاز وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى تستقبل رئيس بلدية النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية إعلاميون يوصون بدعم الإعلام المحلي وتوحيد الخطاب ومحاربة الشائعات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تطلق حملة كشفية إلكترونية"ضد التطبيع"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يصادر أراضٍ بالضفة بذريعة اعتبارها "محمية طبيعية"

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:11

9e6b897088df0a8044c92ac8b78a8e26
9e6b897088df0a8044c92ac8b78a8e26

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت سلطة جودة البيئة بالضفة الغربية المحتلة أن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل الاحتلال بهدف تحويلها الى معسكرات للاحتلال وإلى مستوطنات.

وبينت أنه يوجد في الضفة 50 محمية طبيعية 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة "ج" التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية.

وأوضحت أن الـ11 ألف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة أريحا وجنوب الجفتلك ودير حجلة والمنطقة الشرقية لتياسير في طوباس.

ولفتت إلى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية وإنما بدراسات ميدانية وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث هناك مواصفات خاصة.

وأشارت إلى أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال في تلك المناطق ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟