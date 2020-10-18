الاحتلال يصادر أراضٍ بالضفة بذريعة اعتبارها "محمية طبيعية"

فلسطين المحتلة - الرأي

ذكرت سلطة جودة البيئة بالضفة الغربية المحتلة أن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها كمحميات طبيعية من قبل الاحتلال بهدف تحويلها الى معسكرات للاحتلال وإلى مستوطنات.

وبينت أنه يوجد في الضفة 50 محمية طبيعية 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة "ج" التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية.

وأوضحت أن الـ11 ألف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة أريحا وجنوب الجفتلك ودير حجلة والمنطقة الشرقية لتياسير في طوباس.

ولفتت إلى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية وإنما بدراسات ميدانية وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث هناك مواصفات خاصة.

وأشارت إلى أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال في تلك المناطق ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.