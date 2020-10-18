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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

استئناف برنامج "الفتوة" بمدارس الثانوية العامة في غزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:14

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غزة- الرأي:

استأنف ضباط برنامج "الفتوة" التابع لقوات الأمن الوطني، عملهم بمدارس الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة، عقب عودة العملية التعليمية بعد توقفها بسبب انتشار فيروس "كورونا".

و"برنامج الفتوة" هو برنامج لبناء الشخصية الوطنية، وتعزيز الانضباط المدرسي لدى طلاب المرحلة الثانوية في مدارس قطاع غزة، بإشراف من قوات الأمن الوطني، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتتركز مهام "الفتوة"، خلال تنفيذ المرحلة الأولى من "العودة الآمنة" للمدارس التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في متابعة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية لدى الطلاب، وتوعيتهم وتثقيفهم من خطر الفيروس.

كما يعمل ضباط الفتوة متابعة التزام الطلاب بإجراءات السلامة والوقاية، والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى إدارة الطابور الصباحي، وعقد محاضرات التوعية والتثقيف في عدة مجالات.

يشار إلى أن إدارة الفتوة عقدت سلسلة لقاءات مع وزارتي التعليم والصحة، لمناقشة خطة متكاملة للعودة الآمنة للمدارس وفق إجراءات الوقاية والسلامة، والتي من المقرر بدء تطبيقها على باقي المراحل الثانوية خلال الفترة المقبلة.

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