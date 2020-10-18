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الاحتلال يقمع الأسرى المضربين وينقلهم لزنازين الانفراد

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:40

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعت بنقل 60 أسيراً من أسرى الجبهة الشعبية المضربين عن الطعام، إلى زنازين العزل الانفرادي في عدة سجون.

وكان 60 أسيرًا من الجبهة الشعبية قد شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أربعة أيام، بعد فشل الحوار حول المطالبة بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب ومجموعة من الأسرى، وإسناداً للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 84 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير وائل الجاغوب سيلتحق بالإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم غدٍ، إلى جانب رفاقه.

وأضاف أن الإضراب سيكون على دفعات، بحيث يرتفع عدد الأسرى المضربين مع انضمام دفعات جديدة إلى الدفعة الأولى.

ولفت إلى أن عدد المضربين سيصل يوم الثلاثاء المقبل إلى 120 أسيراً، بعد انضمام الدفعة الثانية من الأسرى للإضراب، وذلك في حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم.

وتابع "سيكون هناك دفعة ثالثة من الأسرى يوم الأحد المقبل وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات".

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد صعّدت منذ مطلع العام الجاري من عمليات العزل التي استهدفت مجموعة من الأسرى، ومنهم الأسير وائل الجاغوب، وعمر خرواط، وحاتم القواسمة وآخرون.

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