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إغلاق مدرستين بسبب اكتشاف إصابات كورونا في بيت لحم

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:20

الضفة المحتلة-الرأي:

قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، إغلاق مدرستين، بسبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا".

وذكرت مصادر محلية أن المديرية قررت إغلاق مدرسة بنات بيت لحم الثانوية حتى مساء الخميس المقبل، بعد إصابة عدد من المعلمات والطالبات بالفيروس، مع التأكيد على التعليم الالكتروني، وكذلك مدرسة ذكور الصديق الأساسية في قرية حوسان غربا لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة معلم وعدد من الطلبة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

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