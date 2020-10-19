مستشفى النصر ينقذ طفلاً تعرض للإختناق بحبل أرجوحة

غزة- الرأي

تمكن الطاقم الطبي والتمريضي بقسم العناية المركزة بمستشفى النصر للأطفال من إنقاذ حياة الطفل "مراد" والذي يبلغ من العمر 11 عاماً، حيث وصل مستشفى النصر للأطفال في حالة اغماء كامل وتوقف للقلب والتنفس، وذلك نتيجة تعرضه لالتفاف حبل أرجوحة حول رقبته خلال لعبه داخل البيت.

وقالت د. رضا أبو عاصي رئيس قسم العناية المركزة، إنه تم التنسيق بواسطة مستشفى ناصر مع مستشفى النصر وذلك بعد اجراء عملية انعاش للقلب والرئتين، ومن ثم دخوله لقسم العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال لتلقي العلاج وفور الوصول تم عمل أشعة مقطعية للدماغ والاطمئنان من عدم وجود كسور أو نزيف بالمخ.

وأفادت ان الطفل وضع في سبات لمدة 48 ساعة ومن ثم تم سحب الأدوية تدريجياً مع وضعه تحت المراقبة الشديدة والمستمرة، حتى أستعاد وعيه كاملا.

من جهتهم، وجهت عائلة الطفل شكرها لجميع العاملين بقسم العناية المركزة بالمستشفى ، لحرصهم على المتابعة المستمرة لحالة الطفل ، والتفانى فى أداء عملهم.

