هل قلة تناول فيتامين ب 12 تؤدي لزيادة الوزن؟

غالبًا ما تُعتبر اختياراتنا الغذائية غير الصحية مسؤولة عن زيادة الوزن، نتيجة تناول الكثير من الأطعمة الدهنية، لذا فإن أول شيء نقوم به عمومًا للحفاظ على وزن صحي هو إجراء تعديلات على خياراتنا الغذائية، كما أن هناك شيء آخر يعتقد أنه مرتبط بزيادة الوزن وهو نقص فيتامين ب 12، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد فيتامين ب 12



يلعب فيتامين ب 12 دورًا مميزًا في أجسامنا ولا يمكن استبداله بأي مغذيات أخرى، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويشارك في العديد من وظائف الجسم فهو يساعد على تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء وحتى المساعدة في الأداء السليم لجهازك العصبي كل هذه العوامل تجعل فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية للجسم.

وعلى الرغم من أنه عنصر غذائي حيوي ، إلا أن عددًا كبيرًا من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص فيتامين ب 12.

المشكلة شائعة في الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ذلك لأن فيتامين ب 12 موجود في المنتجات الغذائية الحيوانية النباتيون لديهم مصادر محدودة من فيتامين ب 12 مثل منتجات الألبان والأطعمة المدعمة.

تبلغ الحمية الغذائية الموصى بها لفيتامين ب 12 2.4 ميكروجرام / يوم.

علامات نقص فيتامين ب 12



الاحتياج اليومي لفيتامين ب 12 قليل عندما نستهلك المزيد من فيتامين ب 12 ، يخزنه الجسم في الكبد تُفقد كمية صغيرة من فيتامين ب 12 عن طريق البول والبراز والعرق.

يستخدم جسمنا الفيتامين المخزن ببطء لذلك ، يستغرق الأمر ما يقرب من عام من عدم تناول فيتامين ب 12 بشكل كافٍ للتسبب في أي آثار جانبية ولكن عندما يكون الشخص يعاني من نقص فيتامين ب 12، فقد يؤدي ذلك إلى التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وتقلبات المزاج وفقدان التركيز علاوة على زيادة الوزن.

نقص فيتامين ب 12 وزيادة الوزن



هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة الوزن وفقًا لدراسة، يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مستوى فيتامين ب 12 أقل من الأشخاص ذوي مؤشر كتلة الجسم الطبيعي.

فيتامين ب 12 هو أيضًا معدن أساسي مطلوب لعملية التمثيل الغذائي للبروتين والدهون التي يعتقد أن لها بعض التأثير على وزننا. ومع ذلك ، لا يزال رأي الخبراء منقسمًا حول ما إذا كانت زيادة تناول فيتامين ب 12 يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة أم لا.

ما الطريق الصحيح لفقدان الوزن



إن اتباع نظام غذائي متوازن أمر حيوي لفقدان الوزن إلى جانب هذا التمرين، قد يلعب نمط النوم وعادات نمط الحياة الأخرى دورًا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تناول فيتامين ب 12 غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أم لا ، ومع ذلك يُنصح باتباع نظام غذائي غني بالمغذيات حيث تلعب العناصر الغذائية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا ولياقتنا.