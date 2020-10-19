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أخبار » الأسرة و المجتمع

أسباب فقدان الذاكرة والنسيان فى سن مبكر

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:40

أسباب فقدان الذاكرة والنسيان فى سن مبكر
أسباب فقدان الذاكرة والنسيان فى سن مبكر

فى الوقت الحاضر، يعد ضعف أو فقدان الذاكرة مشكلة شائعة بسبب نقص الطعام والمشروبات الجيدة الصحية، وقد ينزعج معظم الناس من عادتهم فى النسيان، والدماغ  هى المخزن الكامل للمعلومات التى يتم جمعها فى أجزاء مختلفة، وتنقسم الذاكرة عادةً إلى ثلاثة أجزاء ، مثل الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة الحديثة والذاكرة البعيدة. 
 
تحتوى الذاكرة قصيرة المدى وفقا لموقع " onlymyhealth"،  على الأحداث الأخيرة أو أسماء الأشخاص الذين قابلتهم مؤخرًا، بينما تحتوى الذاكرة الحديثة على معلومات مثل ما تنأولته فى الصباح، وتحتوى الذاكرة البعيدة على معلومات حدثت منذ سنوات ، مثل ذكريات الطفولة.
 

النسيان فى سن مبكرة

بمرور الوقت يتغير عقلنا أيضًا مع تقدمنا ​​فى العمر، وفى بداية سن العشرين ، تبدأ خلايا الدماغ فى التناقص، ويبدأ جسمنا فى إنتاج مواد كيميائية أقل من احتياجات الدماغ، وكلما زاد العمر ، زاد هذا التأثير على ذاكرتنا.

يقوم الدماغ بجمع المعلومات بطرق مختلفة ، ولزيادة العمر تأثير أيضًا على ذاكرتنا فيما يتعلق بكيفية جمع أذهاننا للأحداث، فالعمر لا يتأثر بذاكرتنا قصيرة المدى والبعيد ، لكن ذاكرتنا الحديثة هى التى تتأثر بالعمر، فيمكنك مثلا نسيان أسماء الأشخاص الذين التقيت بهم مؤخرًا ، وهذا متوسط ​​التغيير.

ضعف الذاكرة

نعلم جميعًا أن الكثير من الأشياء تتغير بمرور الوقت ، ويصبح هذا أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، مما قد يجعل الشخص محبطًا للغاية ، ولكنه ليس ضارًا.

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى لفقدان الذاكرة مثل الاكتئاب أو الأمراض أو الخرف أو مرض الزهايمر أو الآثار الجانبية لاستخدام العقاقير أو السكتة الدماغية أو إصابة الرأس أو شرب الكحول.

مرض الضعف.. الزهايمر

يؤثر مرض الزهايمر على ذاكرتنا ويغير أولاً عقولنا الحديثة، وفى البداية ، لا يستطيع مرضى الزهايمر تذكر سوى عدد قليل من الأشياء التى حدثت فى تاريخهم ولا يمكنهم تذكر أشياءهم، وبمرور الوقت ، يؤثر هذا المرض على جميع أجزاء الذاكرة.
 مرض الزهايمر ليس مرضًا يحدث مع تقدم العمر، حيث توجد فى حوإلى 10% من الأشخاص حتى سن 65 سنة، وولكن يوجد فى حوإلى 50% من الأشخاص الذين تترأوح أعمارهم بين 50 و85 سنة.

مشاكل متعلقة بالذاكرة لا تحدث بسبب العمر

ـ ننسى استخدام الأشياء التى كنت تفعلها كل يوم.
ـ ننسى القيام بالأشياء التى قمت بها عدة مرات من قبل.
ـ الاستخدام المتكرر لبعض العبارات فى نفس الشيء.
ـ غير قادر على تسجيل رقم قياسى لكل يوم.
ـ عدم القدرة على إنفاق المال بشكل صحيح.

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