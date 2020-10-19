حليب الحمير يتسبب في مفاجئة لسيدة بعد 5 دقائق من تناوله

بين حين وآخر، تظهر الكثير من الدعوات لاستخدام حليب الحمير، كنوع جيد للحفاظ على البشرة، بجانب الوقاية من بعض الأمراض كأمراض المعدة، مشاكل الجلد، السرطانة وغيرها من الأمراض.

ولكن يبدو أن الأمر، تحول لكارثة في تركيا، حيث ينتشر الاعتماد عليه بشكل كبير، ويباع بـ100 ليرة للتر الواحد وخاصة في مدينة أنطاليا، حيث يتم التروريج له على أن فوائده عديدة.

حليب الحمير

وفي تفاصيل الواقعة، التي وقعت في وقت سابق، ولكن أعاد مستخدمي السوشيال ميديا، تداول القصة، حين تعرضت سيدة للحساسية الشديدة، بعد أن قامت بشرب الحليب، وتم نشر صورتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي للتنويه من أضرار ذلك الحليب.

ونشرت الكثير من التقارير الصحافية التركية، تعليق أحد الأطباء على الواقعة، قائلاً: "حتى لو كان مفيدًا، فليس من الصواب بيعه بهذه الأسعار، فلا توجد دراسات أنه يمنع السرطان، ومن سوء المعاملة أن نقول إنه مفيد للسرطان".

أضرار وفوائد حليب الحمير

وأكدت الكثير من التقارير إن الحليب ليس له فائدة مثبتة علميًا على الرغم إن الكثير ممن يقومون ببيع الحليب للمواطنين يزعمون أنه قريب جدًا من حليب الأم .

وعن إصابة السيدة بالحساسية، قالت التقارير إنه منذ أن شربت امرأة هذا الحليب، أصيب جسدها بالحساسية، الأمر كان قد يصل إلى الموت، حيث عانت السيدة ذات الـ 25 عامًا من رد فعل تحسسي بعد 5 دقائق فقط من شرب حليب الحمير ووصلت إلى حافة الموت.

وجاء في التقرير أن عيون المرأة كانت منتفخة، كما إنها عانت من طفح جلدي وبثور تتشكل على أجزاء مختلفة من جسدها، وورد أن حليب الحمير يسبب حساسية عالية لدى النساء.