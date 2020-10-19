أسعار صرف العملات اليوم

08:33كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا للتطبيع

08:26أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا حول العالم

09:05النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020

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