أسعار صرف العملات اليوم

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.38
الدينار: 4.70
اليورو: 3.89
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19 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:08
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.38
الدينار: 4.70
اليورو: 3.89
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