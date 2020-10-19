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أسعار صرف العملات اليوم

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:08

غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:

الدولار: 3.38

الدينار: 4.70

اليورو: 3.89

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