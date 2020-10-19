النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020

09:40خشية القنص.. الاحتلال يمنع مزارعيه من الاقتراب من غزة

10:10مراقبة الأغذية تتلف 177 كيلو جرام مواد غذائية وتوقف محمصاً عن العمل

10:29تعليم شرق خان يونس: معلمة توظف "أفلام الكرتون" في التعليم عن بُعد

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