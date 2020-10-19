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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:05

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020

أخبار فلسطينية

·         فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

·         تفاؤل حذِر" في القدس المحتلّة: 62 إصابة بكورونا في 3 أيّام

  • كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و389 إصابة جديدة وتعافي 336 حالة

أخبار إسرائيلية

·         الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و2.3% من الفحوصات موجبة

·         اتفاق طيران إسرائيلي – إماراتي: 28 رحلة أسبوعية لمطار بن غوريون

·         مصلحة التشغيل الإسرائيلية: أيلول شهد أكبر عدد طالبي عمل

·         منوتشين بالمنامة: اتفاق إسرائيل والبحرين أهم من الاتفاق مع مصر

·         كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

 

 

 اخبار دولية

·         الخارجية": وفاة و16 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بجالياتنا حول العالم

·         وزير الخزانة الأمريكي يزور إسرائيل والبحرين والإمارات

·         بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق بالاستطلاعات؟

اخبار عربية

 

·         اتفاق إماراتي إسرائيلي لتسيير 28 رحلة أسبوعية لمطار "بن غوريون"

·         البحرين وإسرائيل تبدآن تفعيل إعلان تأييد السلام من المنامة

·         بدء المرحلة الثانية لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         فتح: الانتخابات مرتبطة بموافقة حماس على تفاهمات إسطنبول

·         مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا من مسجد قبة الصخرة ـ (فيديوهات)

·         غزة.. إضاءة شموع دعما للأسير ماهر الأخرس

·         مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» ينطلق رغم كورونا بعروض في الضفة والقدس وحيفا وغزة

·         المؤرخ رشيد الخالدي: القضية الفلسطينية وليدة حروب استعمارية دولية شاركت فيها بريطانيا والولايات…

·         سلطات الاحتلال تحوّل 60 أسيرا فلسطينيا للعزل الانفرادي

·         إسرائيل تسيطر على 36 منطقة في الضفة الغربية بذريعة أنها “محميات طبيعية”

·         الحاخام المتطرف “يهودا غليك” ينفخ بالبوق قرب “الأقصى” والمستوطنون يقطعون أشجار زيتون في…

·          

 الشرق الأوسط

·         عريقات يتعالج من «كورونا» في إسرائيل

·         المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة

·         صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة

·         شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

·         مستوطنون يقتحمون الأقصى مع إعادة فتحه للصلاة

الخليج الإماراتية

·         البحرين وإسرائيل تبدآن تفعيل إعلان تأييد السلام من المنامة

·         بدء المرحلة الثانية لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام

الشروق المصرية

·         «التحرير الفلسطينية»: صائب عريقات في حالة «خطرة لكن مستقرة»

الاخبار اللبنانية

·         «احتفالية «باردة» بالتطبيع البحريني: آل خليفة يخشون شعبهم

·         لا توقعات إسرائيلية بـ«اتفاق سلام» شامل

·         أبو ظبي وتل أبيب تُدشّنان العلاقات الاقتصادية

 

 الاهرام المصرية

·         رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل بينى جانتس يدخل المستشفى

الغد الأردنية

 

·         تحذيرات من كارثة انسانية في غزة بسبب كورونا والحصار

·         نقل صائب عريقات إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

·         الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية

·         مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام فتح “الأقصى” بعد شهر

 

 الشرق القطرية

·         الهلال الأحمر القطري يدعم نظيره الفلسطيني

·         وزير الخزانة الأمريكي يزور إسرائيل والبحرين والإمارات

·         قيادي في حماس: دول عربية أوقفت الدعم للسلطة بقرار أمريكي

·         ما هي القواسم المشتركة بين إسرائيل والبحرين ؟

·         إسرائيل والبحرين تدشنان العلاقات الدبلوماسية

·         الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 36 منطقة بالضفة تحت مسمى "محمية طبيعية"

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         "الخارجية": وفاة و16 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بجالياتنا حول العالم

·         إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسرى المضربين إلى زنازين العزل الانفرادي

·         الحية يُشيد بإسهامات "الجهاد" في المسيرة الوطنية

·         اتفاق إماراتي إسرائيلي لتسيير 28 رحلة أسبوعية لمطار "بن غوريون"

·         بالصور في الذكرى الـ9 لـ"وفاء الأحرار".. أكاليل الورد تزين ضريح مهندس الصفقة

·         6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

·         غزة.. الحكم بالإعدام على 3 مدانين بالقتل

 

القدس

·        

الاحتلال يعتقل شابًا ويصيب آخر في مخيم قلنديا

·         وزراء إسرائيليون يتهمون نتنياهو بالخوف من الحريديم

·         أول رحلة جوية تجارية إماراتية تصل إسرائيل

·         وزراء من حزب غانتس: نتنياهو لن يكون رئيسًا للوزراء إن جرت انتخابات

·         كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

·         ماندلبليت: لا توجد مبررات للتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات

 

الحياة الجديدة

·         المتطرفان "غليك" و"اساف" يقودان اقتحاما جديدا للأقصى

·         اقليم فتح في القدس تحذر من الزيارات المشبوهة من وفود عربية للقدس المحتلة

·         مبادرة من حركة فتح في سلوان لتنظيف مقبرة الشهداء

·         الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة بيت أمر

·         الصحة: 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعافٍ

·         إصابات بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال قنابل غاز داخل بناية سكنية في مخيم العروب

·         الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

·         اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

·         وقفة تضامنية في تونس دعما للأسير الأخرس

·         اشتية يبحث تعزيز التواصل مع اهلنا في الداخل

·          

صحيفة الأيام

·         »بيت لحم: مصرع طفل وشقيقه وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمنزلهم

·         »جيش الاحتلال والمستوطنون ينفذون عمليات اعتقال وهدم منشآت وتجريف وتسييج...

·         »وفد إماراتي يقتحم الأقصى مجدداً بحماية قوات الاحتلال

·         »وفاة و16 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »"كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و389 إصابة جديدة وتعافي 336 حالة

·         »الاحتلال يستهدف بشكل مُمنهج مشاريع مموّلة أوروبياً في الضفة

·         »البحرين وإسرائيل توقعان "مذكرات تفاهم" لإقامة علاقات دبلوماسية

·         »القدس: بلدية الاحتلال تغير اسم ساحة باب العامود

·          

·          

وكالة الراي

 

 

وكالة صفا

·         متحدثون: "الجهاد" عززت المقاومة وأسهمت بترتيب البيت الوطني

·         راسة أمنية إسرائيلية..بالفيديو وفد تطبيعي إماراتي يتجول بالأقصى ومقدسيون يطردونه

·         تعلّم مهاراته عبر الانترنت..بالصور فن "الأوريغامي" الياباني يرى النور في غزة عبر "حميد"

 

سما نيوز

·         جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة

·         كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع

·         فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة

·         رام الله: تفاصيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية حول تطورات الحوار الوطني

·         مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية

·          

 

 فلسطين اليوم

عرب  48

·          

·         تفاؤل حذِر" في القدس المحتلّة: 62 إصابة بكورونا في 3 أيّام

·         استهداف إسرائيلي مُمنهج ومُتسارع لمشاريع مموّلة أوروبيا في الضفة

·         نقل الأسرى المضربين إلى العزل الانفرادي والجاغوب يُعلن شروعه بالإضراب

·         الصحة الإسرائيلية: 892 مصابا جديدا بكورونا أمس

·         الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و2.3% من الفحوصات موجبة

·         اتفاق طيران إسرائيلي – إماراتي: 28 رحلة أسبوعية لمطار بن غوريون

·         مصلحة التشغيل الإسرائيلية: أيلول شهد أكبر عدد طالبي عمل

·         منوتشين بالمنامة: اتفاق إسرائيل والبحرين أهم من الاتفاق مع مصر

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

·         الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم

·         الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة بيت أمر

حدث في مثل هذا اليوم

19 تشرين أول (أكتوبر)

·         2006م عملية استشهادية في "تل أبيب، إصابة 16 صهيونياً جراء عملية استشهادية في محطة الحافلات المركزية القديمة في "تل أبيب" تبنتها سرايا القدس ونفذها الاستشهادي سامي عنتر من مدينة نابلس.

·         2004م 250 أسيراً في سجن الرملة الصهيونيّ، يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على وضع الألواح الزجاجيّة العازلة في غرف الزيارات .

·         2003 م كتائب القسام تنفذ عملية نوعية في دورية إسرائيلية برام الله عملية نوعية وجريئة قامت بها مجموعة مجاهدة حيث قامت هذه المجموعة بنصب كمين لدورية إسرائيلية في منطقة رام الله بالتحديد في قرية عين يبرود حيث نجحت المجموعة في قتل 4 جنود إسرائيليين وخطفت أسلحتهم وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن العملية.

·         2002م قوات الاحتلال تستهدف بقذائفها مبنى الإذاعة و التلفزيون في رام الله وتدمّره.

·         1998 م انفجار عبوة ناسفة في إحدى الحافلات الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 59 آخرين بجروح مختلفة.

·         1968 م اغتيال المناضل الفلسطيني صبحي ياسين مجاهد فلسطيني، ولد في قرية شفا عمرو قضاء حيفا، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها والإعدادي في ثانوية البرج الإسلامية في حيفا، وفي سنة 1936 ترأس تنظيم النجادة الكشفي في شفا عمرو.

·         1950م وافقت عدة لجانٍ بالكنيست الإسرائيلي على خطوة حكومة الكيان بنقل مكاتبها إلى القدس باعتبارها عاصمة لها .

·         1948م مجلس الأمن يصدر قراره رقم 59، الذي يعرب فيه عن قلقه لعدم تقديم (إسرائيل) تقريراً عن اغتيال الكونت فولك برنادوت.

·         1948م العصابات الإسرائيلية ترتكب مجزرة جديدة في مدينة صفد المحتلة، راح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى الفلسطينيين.

·         1941م وفاة مي زيادة ولدت ماري زيادة (التي عرفت باسم ميّ) في مدينة الناصرة بفلسطين العام 1886م, وتلقت الطفلة دراستها الابتدائية في الناصرة, والثانوية في عينطورة بلبنان.

·         1935 م اكتشاف كميات ضخمة من الأسلحة في ميناء يافا (فلسطين) هربتها جماعات إرهابية يهودية من بلجيكا إلى فلسطين بهدف استخدامها في عمليات لقتل مواطنين عرباً.

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قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

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