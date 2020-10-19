النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020
أخبار فلسطينية
- فتح: الانتخابات مرتبطة بموافقة حماس على تفاهمات إسطنبول
- سلطات الاحتلال تحوّل 60 أسيرا فلسطينيا للعزل الانفرادي
- إسرائيل تسيطر على 36 منطقة في الضفة الغربية بذريعة أنها “محميات طبيعية”
· فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة
· تفاؤل حذِر" في القدس المحتلّة: 62 إصابة بكورونا في 3 أيّام
- كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و389 إصابة جديدة وتعافي 336 حالة
أخبار إسرائيلية
· الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و2.3% من الفحوصات موجبة
· اتفاق طيران إسرائيلي – إماراتي: 28 رحلة أسبوعية لمطار بن غوريون
· مصلحة التشغيل الإسرائيلية: أيلول شهد أكبر عدد طالبي عمل
· منوتشين بالمنامة: اتفاق إسرائيل والبحرين أهم من الاتفاق مع مصر
· كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع
اخبار دولية
· الخارجية": وفاة و16 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بجالياتنا حول العالم
· وزير الخزانة الأمريكي يزور إسرائيل والبحرين والإمارات
· بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق بالاستطلاعات؟
اخبار عربية
· اتفاق إماراتي إسرائيلي لتسيير 28 رحلة أسبوعية لمطار "بن غوريون"
· البحرين وإسرائيل تبدآن تفعيل إعلان تأييد السلام من المنامة
· بدء المرحلة الثانية لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام
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الصحف العربية
القدس العربي
· فتح: الانتخابات مرتبطة بموافقة حماس على تفاهمات إسطنبول
· مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا من مسجد قبة الصخرة ـ (فيديوهات)
· غزة.. إضاءة شموع دعما للأسير ماهر الأخرس
· مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» ينطلق رغم كورونا بعروض في الضفة والقدس وحيفا وغزة
· المؤرخ رشيد الخالدي: القضية الفلسطينية وليدة حروب استعمارية دولية شاركت فيها بريطانيا والولايات…
· سلطات الاحتلال تحوّل 60 أسيرا فلسطينيا للعزل الانفرادي
· إسرائيل تسيطر على 36 منطقة في الضفة الغربية بذريعة أنها “محميات طبيعية”
· الحاخام المتطرف “يهودا غليك” ينفخ بالبوق قرب “الأقصى” والمستوطنون يقطعون أشجار زيتون في…
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الشرق الأوسط
· عريقات يتعالج من «كورونا» في إسرائيل
· المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة
· صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة
· شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن
· مستوطنون يقتحمون الأقصى مع إعادة فتحه للصلاة
الخليج الإماراتية
· البحرين وإسرائيل تبدآن تفعيل إعلان تأييد السلام من المنامة
· بدء المرحلة الثانية لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام
الشروق المصرية
· «التحرير الفلسطينية»: صائب عريقات في حالة «خطرة لكن مستقرة»
الاخبار اللبنانية
· «احتفالية «باردة» بالتطبيع البحريني: آل خليفة يخشون شعبهم
· لا توقعات إسرائيلية بـ«اتفاق سلام» شامل
· أبو ظبي وتل أبيب تُدشّنان العلاقات الاقتصادية
الاهرام المصرية
· رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل بينى جانتس يدخل المستشفى
الغد الأردنية
· تحذيرات من كارثة انسانية في غزة بسبب كورونا والحصار
· نقل صائب عريقات إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
· الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة الغربية
· مصلون يصطدمون مع مستوطنين بأول أيام فتح “الأقصى” بعد شهر…
الشرق القطرية
· الهلال الأحمر القطري يدعم نظيره الفلسطيني
· وزير الخزانة الأمريكي يزور إسرائيل والبحرين والإمارات
· قيادي في حماس: دول عربية أوقفت الدعم للسلطة بقرار أمريكي
· ما هي القواسم المشتركة بين إسرائيل والبحرين ؟
· إسرائيل والبحرين تدشنان العلاقات الدبلوماسية
· الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 36 منطقة بالضفة تحت مسمى "محمية طبيعية"
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "الخارجية": وفاة و16 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بجالياتنا حول العالم
· إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسرى المضربين إلى زنازين العزل الانفرادي
· الحية يُشيد بإسهامات "الجهاد" في المسيرة الوطنية
· اتفاق إماراتي إسرائيلي لتسيير 28 رحلة أسبوعية لمطار "بن غوريون"
· بالصور في الذكرى الـ9 لـ"وفاء الأحرار".. أكاليل الورد تزين ضريح مهندس الصفقة
· 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع
· غزة.. الحكم بالإعدام على 3 مدانين بالقتل
القدس
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الاحتلال يعتقل شابًا ويصيب آخر في مخيم قلنديا
· وزراء إسرائيليون يتهمون نتنياهو بالخوف من الحريديم
· أول رحلة جوية تجارية إماراتية تصل إسرائيل
· وزراء من حزب غانتس: نتنياهو لن يكون رئيسًا للوزراء إن جرت انتخابات
· كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع
· ماندلبليت: لا توجد مبررات للتحقيق مع نتنياهو في قضية الغواصات
الحياة الجديدة
· المتطرفان "غليك" و"اساف" يقودان اقتحاما جديدا للأقصى
· اقليم فتح في القدس تحذر من الزيارات المشبوهة من وفود عربية للقدس المحتلة
· مبادرة من حركة فتح في سلوان لتنظيف مقبرة الشهداء
· الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة بيت أمر
· الصحة: 6 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا و336 حالة تعافٍ
· إصابات بالاختناق عقب إطلاق الاحتلال قنابل غاز داخل بناية سكنية في مخيم العروب
· الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم
· اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها
· وقفة تضامنية في تونس دعما للأسير الأخرس
· اشتية يبحث تعزيز التواصل مع اهلنا في الداخل
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صحيفة الأيام
· »بيت لحم: مصرع طفل وشقيقه وإصابة آخرين إثر اندلاع حريق بمنزلهم
· »جيش الاحتلال والمستوطنون ينفذون عمليات اعتقال وهدم منشآت وتجريف وتسييج...
· »وفد إماراتي يقتحم الأقصى مجدداً بحماية قوات الاحتلال
· »وفاة و16 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »"كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و389 إصابة جديدة وتعافي 336 حالة
· »الاحتلال يستهدف بشكل مُمنهج مشاريع مموّلة أوروبياً في الضفة
· »البحرين وإسرائيل توقعان "مذكرات تفاهم" لإقامة علاقات دبلوماسية
· »القدس: بلدية الاحتلال تغير اسم ساحة باب العامود
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وكالة الراي
- أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا حول العالم
- كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا للتطبيع
- جيش الاحتلال شمال فلسطين..90 يوما بانتظار الضربة
- وفاة و16 إصابة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية
- الجهاد تعتذر من عائلة "أبو العلا" عن حادثة "مسجد الأنصار"
- الاحتلال يقمع الأسرى المضربين وينقلهم لزنازين الانفراد
- استئناف برنامج "الفتوة" بمدارس الثانوية العامة في غزة
- الاحتلال يصادر أراضٍ بالضفة بذريعة اعتبارها "محمية طبيعية"
وكالة صفا
· متحدثون: "الجهاد" عززت المقاومة وأسهمت بترتيب البيت الوطني
· راسة أمنية إسرائيلية..بالفيديو وفد تطبيعي إماراتي يتجول بالأقصى ومقدسيون يطردونه
· تعلّم مهاراته عبر الانترنت..بالصور فن "الأوريغامي" الياباني يرى النور في غزة عبر "حميد"
سما نيوز
· جيش الاحتلال و90 يوما من الانتظار على "رجل ونص" بانتظار الضربة
· كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا لعملية التطبيع
· فتوح: فتح وافقت بالإجماع على تفاهمات اسطنبول.. وفكرة المصالحة لم تنضج عند البعض في غزة
· رام الله: تفاصيل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية حول تطورات الحوار الوطني
· مستشفى هداسا الاسرائيلي يعلن تفاصيل حالة صائب عريقات الصحية
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فلسطين اليوم
- تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.. الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ85
- دعوا قادتها في الداخل والخارج لأخذ الحيطة
- محللون يحذرون من غدر إسرائيلي محتمل ضد قادة المقاومة الفلسطينية
- خلال ندوة سياسية نظمتها "الجهاد" عبر تطبيق "زووم"
- متحدثون: "حركة الجهاد" عززت خيار المقاومة وساهمت في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني
عرب 48
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· تفاؤل حذِر" في القدس المحتلّة: 62 إصابة بكورونا في 3 أيّام
· استهداف إسرائيلي مُمنهج ومُتسارع لمشاريع مموّلة أوروبيا في الضفة
· نقل الأسرى المضربين إلى العزل الانفرادي والجاغوب يُعلن شروعه بالإضراب
· الصحة الإسرائيلية: 892 مصابا جديدا بكورونا أمس
· الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و2.3% من الفحوصات موجبة
· اتفاق طيران إسرائيلي – إماراتي: 28 رحلة أسبوعية لمطار بن غوريون
· مصلحة التشغيل الإسرائيلية: أيلول شهد أكبر عدد طالبي عمل
· منوتشين بالمنامة: اتفاق إسرائيل والبحرين أهم من الاتفاق مع مصر
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل
· الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم
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