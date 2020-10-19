تعليم شرق خان يونس: معلمة توظف "أفلام الكرتون" في التعليم عن بُعد

خان يونس- الرأي

صممت المعلمة ياسمين أبو جامع من مدرسة عبسان الأساسية "ب" للبنات في مديرية تعليم شرق خانيونس، فيديوهات عبارة عن أفلام "كرتون" واستخدام الأنيميشن و التعزيز بالدمى المتحركة في تدريس طلابها في الصف الأول الأساسي عن بُعد.

وقالت المعلمة أبو جامع إنها اعتمدت في الفيديوهات على تحليل الدروس والوحدات ثم تشرع في إعداد سيناريو تمثيلي لكل درس و تنتج الأفلام بواسطة برامج محوسبة ، وتسقط الأصوات، وتقوم بتقمص الشخصيات وتغيير نبرات الصوت لجذب الانتباه بصورة أكبر.

كما أجرت تجربة على عينة من الطلبة وكانت النتيجة تعلم أفضل ونتائج للاستيعاب مميزة.

وأردفت أنها صممت أوراق عمل إلكترونية مزودة بالصور ومميزات حديثة ملحقة لكل فيلم للتأكد من فهم الطلبة.

وأشرف على عمل المعلمة مشرفها أ. وسام شيخ العيد في المتابعة المستمرة لأعمالها عن كثب .

وقالت مديرية تعليم شرق خان يونس إن جهود المعلمة ياسمين تندرج ضمن جهود العديد من المعلمين والمعلمات الذين يستخدمون مختلف الطرق لخدمة الطلبة، كما تأتي مثل هذه الأنشطة الإبداعية ضمن توجيهات و رؤية وزارة التعليم في تشجيع المعلمين لاستثمار كل الأساليب الحديثة لإفادة الطلبة وتطوير العملية التعليمية.

