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صور: هبوط أول رحلة تجارية قادمة من أبوظبي في "تل أبيب"

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:53

فلسطين المحتلة - الرأي

هبطت اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية مباشرة قادمة من أبوظبي في مطار "بن غوريون" الدولي بالقرب من "تل أبيب".

وقالت قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن أول رحلة تجارية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" مشيرة إلى أنه تم افتتاح مكتب لشركة "الاتحاد" الإماراتية للطيران، في مطار "بن غوريون" أيضاً.

ووصف الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، وصول الطائرة الإماراتية بـ"الحدث التاريخي"، مضيفاً في تغريدة له على "تويتر" بالقول: "رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل.. علم الإمارات يرفرف الى جانب علم إسرائيل تجسيداً لمبادئ السلام بين الدولتين".

كما نشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، فيديو لوصول الطائرة وقالت إنه من "مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد هبوط رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية فيه لأول مرة في التاريخ".

في سياق متصل كشفت الصفحة ذاتها على حسابها في "تويتر"، عن اتفاق بين إسرائيل والإمارات على تسيير 28 رحلة طيران أسبوعياً "بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي"، متوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

كما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن وزارة المواصلات في تل أبيب قولها: إن "إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق بتسيير 28 رحلة جوية بين مطار (بن غوريون) بمدينة تل أبيب ومطاري أبوظبي ودبي".

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم توقيع الاتفاق في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الصحيفة.

وكانت أول طائرة إسرائيلية هبطت في مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 31 أغسطس الماضي، بعد نحو 3 أسابيع على إقامة علاقات رسمية بين البلدين.

وفي 13 أغسطس الماضي، توصلت الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قبل أن يوقع الجانبان، منتصف سبتمبر، على اتفاق السلام بينهما بمشاركة البحرين أيضاً.
 

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