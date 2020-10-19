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تعليم شرق غزة ينفذ لقاء تدريبياً حول " المحاكاة في الصفوف الافتراضية"

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:07

تعليم شرق غزة ينفذ لقاء تدريبياً حول " المحاكاة في الصفوف الافتراضية"
تعليم شرق غزة ينفذ لقاء تدريبياً حول

غزة- الرأي

نفذت  مديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات ياسمين الطرشاوي، لقاء تدريبا حول المحاكاة في الصفوف الافتراضية.

وشارك في اللقاء الذي تم عبر تقنية الزووم د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية تعليم شرق غزة و أساتذة جامعات و مشرفين تربويين و مدراء مدارس و معلمين من فلسطين و عدة دول عربية من مصر و الأردن و ليبيا.

وأكدت الطرشاوي أن هذا التدريب يأتي للحاجة الملحة لتنفيذ التجارب العلمية عن بعد خلال جائحة كورونا
و قدمت أ. الطرشاوي خلال اللقاء شرحا مفصلا حول مفهوم المحاكاة و المختبرات الافتراضية و الحاجة الملحة اليهم خلال جائحة كورونا كما و تم التطرق الي موقع phet العالمي والذي يدعم الصفوف الافتراضية بحيث يتمكن المعلم من تنفيذ التجربة مباشرة و التحكم في متغيراتها وفي بياناتها بصورة عملية كما يمكن مشاركة التجربة في الصف الافتراضي و تحويلها الي مهمة دراسية أو سؤال يستطيع الطالب الاجابة عليه بعد قيامه بتنفيذ التجربة بنفسه مما يساهم في زيادة مهاراته و قدراته.
 

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