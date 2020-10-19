تعليم شرق غزة يناقش خطة النشاط الثقافي في المدارس

غزة- الرأي

عقد قسم الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، اجتماعاً لمعلمي النشاط الثقافي في المدارس، لمناقشة خطة النشاط الثقافي في ظل استمرار تعليق المدارس مع تواصل جائحة كورونا .

وحضر الاجتماع الذي تم عبر google meet د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة ، أ. محمود نايف شقليه المشرف الثقافي، وعدد من معلمي النشاط الثقافي.

وأشاد د. الشيخ خليل بجهود فريق أنا موهوب ومبادراتهم الرائعة، موضحاً أن الفريق شريك بكافة الأنشطة والمسابقات التي تنفذ لما لها أثر على الطلاب وصقل مواهبهم .

وأكد د. الشيخ خليل أنه سيتم تخصيص زاوية في مجلة مداد التي تصدرها المديرية لعرض مواهب الطلاب من خلالها .

وناقش كل من أ. أبو الكاس و أ. شقليه خطة الأنشطة المطروحة وآلية تنفيذها في ظل هذه الأزمة، الاستماع للأفكار والمبادرات التي طرحت من قبل الحضور والاجابة على كافة التساؤلات.

