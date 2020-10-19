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منعت البسطات في سوق الجمعة

"شرطة بلديات الوسطى" تضبط ربع طن خوخ فاسد وتتلف 44 كيلو سمك

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:42

"شرطة بلديات الوسطى" تضبط ربع طن خوخ فاسد وتتلف 44 كيلو سمك

الوسطى- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بمحافظة الوسطى-قسم بلدية دير البلح-"ربع طن" من فاكهة الخوخ الفاسدة خلال سلسلة من الجولاتِ الميدانية، نفذّتها دوريّاتها برفقة موظفي البلدية في مدينة دير البلح.

وذكرت شرطة بلديات الوسطى أن إحدى الدوريات العاملة في مدينة دير البلح تمكنت من ضبط نحو "242" كيلو جرام من فاكهة الخوخ الفاسد لدى البائع "أ.ط" وذلك بعد معاينتها وظهور علامات فساد عليها.

ولفتت شرطة البلديات إلى أنها أتلفت الكميات المضبوطة حسب الأصول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما أتلفت شرطة البلديات بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة  وقسم الصحة والبيئة في بلدية النصيرات، أمس الأحد (44) كجم من الأسماك التي تظهر عليها علامات الفساد، وذلك بالتعاون مع 
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها بلدية النصيرات للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، والمتابعة الدورية للأسواق والمحلات التجارية، في ظل جائحة كورونا.

وفي سياق آخر؛ رافقت شرطة بلدية النصيرات موظفي البلدية في حملة لمنع البسطات في سوق الجمعة وإخلاء البائعين، وذلك ضمن إجراءات إغلاق الأسواق الشعبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُشار إلى أن شرطة البلديات تعمل على تنظيم الأسواق، وترتيبها، وإزالة كافة التعديات والعراقيل داخلها، بالإضافة إلى متابعة المواد الغذائية، ومدى صلاحيتها حفاظاً على سلامة المواطنين، بالتنسيق المباشر مع البلديات.

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