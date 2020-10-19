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تعليم شرق خانيونس: توظيف عدد من الأذنة ضمن التشغيل المؤقت

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:09

تعليم شرق خانيونس: توظيف عدد من الأذنة ضمن التشغيل المؤقت
تعليم شرق خانيونس: توظيف عدد من الأذنة ضمن التشغيل المؤقت

خان يونس- الرأي

أنهت لجنة المقابلات بمديرية التربية والتعليم شرق خانيونس، إجراء مقابلة للمرشحات لوظيفة آذن مدرسة؛ بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPAPP UNDP/ وبتمويل من الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع جمعية الخريجات الجامعية.
وشكر مدير التربية والتعليم شرق خان يونس أ. سعيد قديح وزارة التربية والتعليم لعملها الدؤوب مع كل المؤسسات لزيادة عدد عمال النظافة في المدارس، مؤكدًا أن عمال النظافة فرسان غير مرئيين لدى أغلب الناس، لكن أثرهم واضح جدًا في تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة في زمن كورونا.
وأشاد بدور وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، للعمل على توفير الموظفين وسد الشواغر رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.
من جهته أكد أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية بشرق خان يونس أن المديرية وفرت جميع المستلزمات الصحية للعمالة من قفازات وكمامات حفاظًاً على صحتهم وصحة الطلبة، موضحًا أنهم يعملون وسط اهتمام كبير ومتابعة من المديرية.
 

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