تعليم شرق خانيونس يثمن جهود المعلمين في توظيف التعليم الإلكتروني

خان يونس- الرأي

وظف معلمو المرحلة الأساسية التعليم الالكتروني في شرح دروس المنهاج للطلبة بشكل مبسط من خلال فيديوهات تفاعلية سريعة موظفةً فيها الصوت والصورة والحركة بحيث تساعد الطلبة على التركيز والتفاعل مع المحتوى، وذلك بسبب انقطاع الطلبة عن الصفوف الوجاهية بسبب جائحة كورونا.

و ثمن مدير التربية والتعليم شرق خان يونس سعيد قديح، جهود المعلمين في المراحل التعليمية كافة لتواصلهم مع الطلبة عبر الوسائل الالكترونية والتي تعود بالفائدة على الجميع، وتعمل على تطوير قدرات المعلمين وفتح آفاق أكثر اتساعًا.

وأضاف أن للتعليم الإلكتروني عدة فوائد أهمها إمكانية التواصل بين المعلمين و الطلبة بكُل سهولة، وذلك بسبب سهولة وسائل الاتصال التي تتمثّل في الوسائل الالكترونية المتنوعة، وتوفر الوقت للمُعلمين من أجل متابعة الطلّاب والقيام بمهامهم، وتعدد طُرق التعليم، مما يُسهِّل على الطالب اختيار الطريقة المُناسبة في تلقي الدروس، مما يعمل على اختصار الوقت والجهد وزيادة الكفاءات في تحقيق الأهداف التعليمية.

