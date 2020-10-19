وزارة السياحة تنفذ جولة تفقدية على المنشآت السياحية بالوسطى

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية بعد قرار استئناف عملها بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، حيث اجرت جولة جديدة امس في المنطقة الوسطى .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن طاقمها اجرى برفقة مباحث السياحة والاثار، على المنشآت السياحية في النصيرات ودير البلح والبريج جوله تفتيش ومتابعة ميدانية لكافة المنشآت السياحية التى سمح لها مؤخراً بفتح ابوبها امام المواطنين من مطاعم وشاليهات وكافيهات واستراحات شاطئية وغيرها ، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة وابرزها التباعد والتعقيم مع التأكيد على الاغلاق الساعة الثامنة مساءً .

وأوضحت ان غالبية المنشآت السياحة تتعامل بمسئولية عالية مع قرارات لجنة الطوارئ و وتطبق قدر الامكان اجراءات السلامة والوقاية ، مع ملاحظة وجود عدد من المستهترين تم تحذيرهم واجبارهم بالتوقيع على تعهدات بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة تحت طائلة المسئولية .

وشكرت الوزارة أصحاب المنشآت السياحية على اختلافها في المنطقة الوسطى لالتزامهم بتطبيق اجراءات الحماية للحفاظ على سلامه ابناء شعبنا والحد من انتشار جائحه كورونا .