تعليم الوسطى تناقش قضايا إعلامية عبر تطبيق زوم

غزة- الرأي

قال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، إن منسقي الاعلام في المدارس لهم دور كبير في ابراز وانجاح الفعاليات والانشطة التي تعقدها مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها، ونقل رسالة الوزارة واخبارها الصادقة للجمهور والمجتمع المدرسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته الادارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم بالوسطى مع قسم العلاقات العامة بالوسطى ومنسقي الاعلام المدرسي مشاركة مدير العلاقات الدولية والعامة بالوزارة مدحت الزطمة ورئيس قسم العلاقات العامة علاء فيصل، ورئيس قسم العلاقات العامة بالوسطى أحمد دلول وطاقم العلاقات العامة والمنسقين الاعلاميين بمدارس الوسطى.

وأشاد الحاج بالأداء المتميز لقسم العلاقات العامة ومنسقي الاعلام في المدارس وجهودهم الكبيرة في نشر وإبراز فعاليات وأنشطة المدارس ونقل صورة حضارية عن المدرسة للجمهور الخارجي ولأولياء الأمور.

رئيس قسم العلاقات العامة بالوسطى أحمد دلول، شكر الإدارة العامة للعلاقات العامة على تواصلها ودعمها المستمر للعمل الاعلامي في الميدان والتنسيق المتواصل بين الادارة العامة والقسم بما يخدم مصلحة العمل ويوفر البيئة المناسبة للعمل.

وقدم دلول شرحاً عن عمل المنسقين الاعلاميين ودورهم الكبير في خدمة المسيرة التعليمية في المدارس وتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات المدرسية وعلاقة المدرسة مع المجتمع المحلي، وتوجه لهم بالشكر على هذه الجهود.

مدير العلاقات الدولية والعامة بالوزارة مدحت الزطمة تحدث عن آليات العمل التي تتبعها الإدارة العامة في التغطية الاعلامية ورؤية الوزارة لدور المنسقين الاعلاميين خلال جائحة كورونا، وتطرق الى أهمية التواصل الدائم بين الإدارة العامة وقسم العلاقات العامة من جهة وبين المنسقين في المدارس من جهة أخرى ليكون هناك سهولة في نشر الأخبار والتعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم وكي لا ندع مجال للشائعات.

رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة علاء فيصل رحب بالمشاركين في اللقاء وتحدث عن أهداف اللقاء وفي مقدمتها تعزيز الاتصال والتواصل مع الميدان والوقوف عن قرب على طبيعة عمل المنسقين في المدارس والتعرف على المجهودات الكبيرة التي تبذل من قبلهم لإيصال رسالة المدرسة للمجتمع المحلي وأولياء الأمور، وأكد على استمرار العمل المشترك والتنسيق المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية.

وتخلل اللقاء مداخلات من قبل المنسقين لعرض مقترحاتهم واستفساراتهم ومناقشتها.

