الأوقاف: رغم كورونا حققنا أنجازات أفضل من السابق

غزة - الرأي

قال محمد سالم مدير أوقاف غزة، إن وزارة الأوقاف ورغم جائحة كورونا إلا أنها حققت نتائج أفضل من أعوام سابقة في تخريج أعداد الحافظين للقرآن الكريم.



وأضاف عبر إذاعة الرأي اليوم الاثنين، إن مسابقة القرآن الكريم هي ضمن خطة الإدارة العامة للتحفيظ بوزارة الأوقاف، وقد مرت بمراحل عديدة، منها مرحلة الأجزاء المجتمعة، ومرحلة العشرة أجزاء، ومرحلة العشرين جزءاً.



وأوضح أن عدد حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لمديرية أوقاف غزة 76 حلقة، 72 في المساجد، و4 حلقات في السجون، يشرف عليها 72 محفظ.



ولفت إلى ان عدد طلاب مراكز تحفيظ القرآن في مديرية أوقاف غزة من الذكور 864 طالب، يشرف على هذا العمل 5 من المرشدين.



وتابع: في ظل الوضع الاستثنائي التحفيظ عن بعد عبر الوسائل المتعددة ولدينا 66 حلقة الكترونية.



وأكمل :"خلال هذا العام 46 طالب حفظوا القرآن الكريم كاملاً، منهم 2 في السجون، وعدد الطلاب الذين حفظوا 20 جزء 15 طالب، وعدد الطلاب الذين حفظوا 10 أجزاء 100 طالب، وهي أعداد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات.



وبين أن مجموع الأجزاء التي تم حفظها هذا العام في أوقاف غزة نحو 9000 جزء، وأن عدد حفاظ القرآن الكريم العام الماضي بلغ 30 حافظ.



وأردف: لدى دائرة التحفيظ 40 دورة إلكترونية تتابع مع الطلاب عمليات الحفظ للقرآن الكريم.