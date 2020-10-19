"بحر" يشدد على تطبيق الحكم بالإعدام للمدانين بعد استكمال الاجراءات القانونية

غزة- الرأي

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، على أهمية تطبيق الحكم بالإعدام على الذين صدر بحقهم، بعد استكماله كافة الاجراءات والمراحل القانونية، لضمان استقرار المجتمع ولتحقيق العدالة.

جاء ذلك، خلال استقبال د. بحر، في مكتبه صباح اليوم الاثنين، وفداً من عائلة المصري، وبحضور النائب يحيى العبادسة، والنائب هدى نعيم، للمطالبة بسرعة تنفيذ العدالة وإحقاق القانون.

ورحب د. بحر بوفد العائلة، شاكراً ثباتهم وصبرهم للحصول على حقهم وتنفيذه من خلال القانون.

وشرح مختار العائلة ملابسات وطبيعة الجريمة النكراء بحق ابنهم المغدور ومعاناتهم للوصول إلى الجاني في حادثة القتل، التي وقعت عام2016م، مطالباً بسرعة تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر فعلاً بحق الجاني منوهاً أنه حكماً باتاً وواجب النفاذ.

من جانبه، قال النائب العبادسة:" إن تعامل العائلة مع هذه المصيبة نموذج يقتدى به لكظم الغيظ والالتزام بالقانون، مشيداً هذه الروح التي تحلت بها العائلة".

وأوضح العبادسة أن موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في المجتمع هو محل بحث ونقاش داخل العديد من المؤسسات والجهات الرسمية المختصة، لافتاً إلى أن الجميع يدعو للضغط من أجل تنفيذ هذه الأحكام، مؤكداً أهمية وجود اجماع سياسي وفصائلي ومجتمعي بالاتفاق على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة.

وسلم وفد العائلة د. بحر كتاباً بمطالبهم، فيما طمأن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي العائلة بأن العدالة ستنفذ على الجميع وكل انسان سيأخذ حقه وفق القانون.