"العاروري" الأجواء الإيجابية في الحوار مع فتح والفصائل مستمرة

إسطنبول - تركيا

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروري الاثنين، أن الحوار الإيجابي والبناء مع حركة فتح والفصائل كافة مستمر.

وقال العاروري في تصريح مقتضب "مستمرون في الحوار للوصول إلى اتفاق وطني على خريطة وطنية تحقق الشراكة الوطنية المنشودة، وتزيد من قدرة شعبنا على مواجهة التحديات والمؤامرات".

في الثالث شهر أيلول الماضي، عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس لأول مرة منذ سنوات وذلك بعد إعلان خطة الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وإعلان دول عربية تطبيع علاقاتها رسميًا مع "إسرائيل".

واتفق الأمناء العامون على جملة قضايا، منها العمل على إنهاء الانقسام، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وفق التمثيل النسبي.