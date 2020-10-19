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هنية: نعد شعبنا بصفقة تبادل أسرى أخرى مشرفة

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:42

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إسطنبول - الرأي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الاثنين، "نعد شعبنا وأسرانا في سجون الاحتلال بصفقة أخرى مشرفة بإذن الله".

وأضاف هنية في كلمة مصورة في ذكرى صفقة "وفاء الأحرار"، "أوجه التحية إلى الأسير ماهر الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية".

وتابع مخاطباً الأسير "الأخرس"، "كلنا معك في هذه معركته، ومع كل أسرانا حتى ينكسر القيد وتعودوا أعزاء إلى أهلكم ودياركم".

وشدد هينة على أن جبهة الأسرى تحتل أولوية لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، مستدركاً "نحن مصرون على تحقيق انتصار جديد في تحرير أسرانا".

وتوافق اليوم الذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل الإسرائيلي.

وأخلت المقاومة وفق الصفقة سبيل الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال على دفعتين.

وتم الإعلان عن التوصل لعملية التبادل في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى.

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