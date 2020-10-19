الاحتلال يعترف بعدم جاهزيته لمواجهة هجوم كيماوي

غزة – الرأي:

حذر مراقب كيان الاحتلال الإسرائيلي "متنياهو أنجلمان"، من أن الجيش غير جاهز لهجوم بأسلحة غير تقليدية وكيماوية، وفقاً للقناة "12" العبرية.

وبحسب التقرير الذي أصدره أنجلمان، فإن جيش الاحتلال غير مدرب بالشكل الكافي لمواجهة التهديدات الكيميائية، ولا يملك المعدات المناسبة للتعامل مع هجوم من هذا النوع.

وأشار إلى مشكلات كبيرة في تعامل وحدات الجيش المختلفة، مع حدث أمني يستخدم به مواد كيميائية، حيث لم يجري ذراع "اليابسة" في الجيش الاستعدادات المناسبة لهذا النوع من الهجمات.

كما كشف التقرير عن نقص بأعداد المعدات الخاصة التي يجب أن يزود بها الجنود للتعامل مع الهجومات الكيميائية، وهذا سيؤدي إلى تعريض حياتهم لخطر كبير.