غسيل الأسنان قبل الخروج من المنزل يحمى من عدوى فيروس كورونا

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا ، بدءًا من ارتداء قناع إلى غسل يديك بانتظام.

كشف أحد الخبراء أن فرشاة الأسنان الإضافية يمكن أن تساعد أيضًا في حمايتك من Covid-19، حيث دعا البروفيسور مارتن آدي ، أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول، إلى الترويج لتنظيف الأسنان إلى جانب غسل اليدين.

وقال آدي في حديثه إلى صحيفة The Telegraph البريطانية أن معجون الأسنان يحتوى على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به، ويستمر مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة 3 إلى 5 ساعات ، وبالتالي ، سيقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل الفم.، وينصح البروفيسور آدي الناس بضرورة تنظيف أسنانهم في كل مرة يغادرون فيها المنزل.

وأضاف: "بالنسبة للغالبية العظمى ، يجب التركيز على توقيت تنظيف الأسنان عندما يكونون على وشك الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو التسوق، و"من الناحية المثالية ، ينبغي زيادة معدل تفريش الأسنان."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يروج فيها البروفيسور آدي لفكرة فرشاة أسنان إضافية لتقليل خطر الإصابة بـ Covid-19.

في خطاب سابق إلى المجلة البريطانية لطب الأسنان ، قال البروفيسور آدي إنه فوجئ بأن مهنة طب الأسنان لم تكن تروج لتنظيف الأسنان كطريقة وقائية لفيروس كورونا، مضيفا أنه ينبغي تعزيز ممارسات نظافة الفم الموصى بها المتمثلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين.

قال الدكتور آدي إن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من أكثرالفئات عرضة للإصابة بـ Covid-19 ، مثل كبار السن في دور رعاية المسنين الذين يعتمدون على مقدمي الرعاية لتنظيف أسنانهم.