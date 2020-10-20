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علماء: الأمطار قادرة على إزاحة الجبال

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:27

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أثبت علماء من جامعة بريستول البريطانية، بفضل دراسة جديدة، قدرة الأمطار على إزاحة الجبال عن طريق امتصاص الصخور من الأرض.
ووفقا للعلماء، فإن هذا الاكتشاف سيساعد في التنبؤ بنتائج الاحتباس الحراري والتغيرات في المناطق الجبلية التي يقطنها حوالي 720 مليون شخص.
وقال قائد الفريق العلمي للدراسة، بايرون آدامز، إن هطول الأمطار الغزيرة يشكل أرضا مرتفعة، والتي بدورها تؤدي إلى تآكل التلال في نفس الوقت.
واستخدم آدامز مع زملائه من جامعتي أريزونا ولويزيانا “ساعة فضائية” لتحديد معدل جرف الصخور بواسطة المسطحات المائية، وذلك في جبال الهيمالايا في مملكة بوتان ونيبال، وفق مجلة “phys” العلمية.
وعندما تصل الأمطار إلى الأرض تؤدي إلى تحرك الرمال بمساعدة الأنهار وتضرب المنحدرات، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل التربة، وبالتالي إزاحة الجبال ولو كانت بقيمة ضئيلة جدا، ولكن مع مرور الوقت تصبح المسافة كبيرة.

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